台大生發起校內餐廳禁播中天 近4000人連署

2019-03-26

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日有台大學生在臉書發起校內餐廳電視禁播中天新聞台的票選活動，到昨日已獲得近四千人連署支持。台大學生會昨和校內餐廳達成共識，讓學生可以自由選擇收看的頻道。

餐廳同意讓學生自由選看頻道

有台大學生二十二日在學生交流板臉書社團發文指出，中天新聞台近日已嚴重逾越媒體應有角色，除了長期為人詬病的偏頗報導，給店家五百元限制頻道等「收視費」爭議也讓人擔心。學生因而發起投票活動，以「學生會應積極要求校內餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，亦不排除發起校園公投。

台大學生會會長吳奕柔表示，可理解同學對假新聞和不遵守新聞倫理的憤怒，但台大是講求民主、保障言論自由的校園，如果單方面禁播中天，也恐變成另一種箝制。為保障校內言論自由，學生會已和校內八間餐廳達成共識，將餐廳電視機播放選擇權交給學生，把遙控器公開放置，讓學生可自由選擇收看頻道。

吳奕柔也說，如有學生要發起校內公投，學生會也尊重，但未必有強制力，較偏向反對收視箝制的宣示性意義。中天昨未對此事做出回應。

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