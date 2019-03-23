教部推動準公幼／全國逾6千家幼兒園 4月公告收費

2019-03-23

〔記者林曉雲／台北報導〕針對準公共幼兒園費用疑慮，教育部昨說明，每月收費上限分三級，最高不得逾一萬元；家長每月繳費上限為四千五百元，差額由政府支付。為讓各界更了解幼兒園收費內容，四月一日將上網公告全國六千多家公私幼的收費項目及金額。

國教署副署長許麗娟表示，為了讓家長感受平價教保服務，準公共幼兒園是將幼兒園原來全學期的學費、雜費及代收代辦費（不包括課後留園費、交通費等）所有項目的總額，計算出每月平均的收費，家長每月繳交費用不超過四千五百元，剩下的差額均由政府支付給幼兒園。如以一學期收費五萬四千元的某準公共幼兒園為例，除以一學期六個月，每月收費九千元，家長繳交四千五百元，教育部補助差額四千五百元。

擴大公共化為政府施政主軸，教育部預計八年內（一○六年至一一三年）增加三千班，並輔以準公共及育兒津貼等機制，提高家長選擇平價教保的機會。至於準公共幼兒園與政府簽訂合作契約後，對於本來就有的延長服務費用，仍可持續收費，沒有該項收費者，不能因加入準公共機制而增收費用。

六都準公共幼兒園合作的費用範圍，將持續徵詢各界意見，預計三月底確立，並自八月一日起適用。同時，政府也提出育兒津貼，盼減輕家長育兒負擔，支持家庭育兒。

準公共幼兒園費用說明

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