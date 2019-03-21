國家公園語言導覽 徐國勇：一週內改善

2019-03-21

只看得到中英文

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會昨審查「國家公園法部分條文修正草案」，民進黨立委蔣絜安質詢時提到，去年到我國國家公園遊覽的外籍旅客約二十萬人次，僅占總旅客人數八％，其中一個原因就是國家公園網站缺乏多語言導覽。對此，內政部長徐國勇當場允諾將在一週內改善。

外籍旅客僅8％到訪

根據交通部觀光局與內政部營建署統計，去年來台的外籍旅客高達一一○六萬人次，但有八成五的遊客僅會停留在西門町、台北一○一等景點，到國家公園遊覽者僅有約二十萬人次，占總人數八％左右，明顯浪費了我們國家公園寶貴的自然及人文資源，顯見政府的推廣作為仍有加強空間。

日文導覽應可先上線

蔣絜安強調，「National Park」是國家品牌的具體實現，正如大家一講到富士山就聯想到日本、一講到黃石公園就想到美國，營建署應思考如何強化宣導台灣的代表性。此外，我國國家公園的網站導覽系統，僅有中、英兩種語言，對外國籍背包客不友善，也應盡快改善。

本身熱愛登山的徐國勇強調，台灣確實是全世界登山者的天堂，將立即會同營建署及移民署處理，一週內就進行改善，其中像是日文導覽部分，應該可先上線。

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