修法加重刑責+檢警林平台奏效 山老鼠盜伐案8年新低

2019-03-21

林務局公布5大山老鼠樣貌 邀全民協助建構森林防護網

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天是國際森林日，林務局昨天公布五大類山老鼠與犯案熱點，最大宗為竊取樹頭殘料，新竹縣、嘉義縣和南投縣都是盜伐熱點。林務局指出，去年盜伐件數雖然降到八年新低，公布山老鼠犯案資料是希望透過官民協力，建構綿密的森林防護網。

竹投嘉3縣是盜伐熱點

林務局統計二○一一到二○一八年間，從違反森林法的盜伐與盜採案件中分析發現，最大宗的是竊取「樹頭殘材」，占六十五％；而最為國人痛恨，對森林傷害也最大的砍伐活生生整棵「生立木」，佔十二％；盜採高價的森林副產物則佔十一％；「竊取貴重漂流木」佔九％；挖掘「園藝奇木」則佔三％。

林務局統計，每年盜伐、盜採案的總件數，從二○一一年起逐年下降，去年一百五十七件，是八年來的新低。林務局分析，「檢警林平台」整合查緝盜伐量能，加上修訂森林法、大幅提高山老鼠刑責，林務局有三百多名年輕生力軍加入森林護管員行列，都是原因。

竊取樹頭殘材最多

林務局說明，紅檜、扁柏與肖楠等因為紋理特殊且具芬芳香氣，民間喜於蒐藏木藝品，再加上樹頭殘材因體積小，切割無須大型機具，犯案成本低、獲利大，導致常有盜伐樹頭殘材的山老鼠出沒，主要在新竹縣、嘉義縣和南投縣。

砍伐整棵活生生樹木的盜伐「生立木」案件，林務局指出，近年因樟芝盛行，盜伐樹種以用於培育樟芝段木的牛樟、香杉為主，生立木盜伐熱點有部分與竊取樹頭殘材近似，都位於有這些樹種分布且交通便利的地區；近年高雄旗山也出現多起盜伐相思樹生立木的山老鼠，多數是販售作為製作栽培菇菌的太空包。

林務局表示，常被盜採的高價森林副產物，以牛樟芝為大宗，常發生在新竹尖石與五峰山區、苗栗南庄山區等地，這類山老鼠甚至為了取得樹穴中的牛樟芝或香杉芝，砍掉百年巨木。

竊取貴重漂流木的山老鼠，常選在風災過後，於上游有大面積崩塌林地的溪床伺機撿拾，先以機具將標的物埋在溪床中，再利用夜間運出，包含宜蘭蘭陽溪、天狗溪、和平溪出海口等地，都是此類案件的發生熱點。

盜挖園藝奇木的山老鼠，則常出現在屏東恆春半島，找尋樹型獨特的七里香、山黃梔與九芎，先斷根再整棵挖掘，高價賣給不法園藝商及建商，作為庭院造景樹材。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/