首款產後憂鬱症藥 美批准上市

2019-03-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）十九日批准首款專門用於治療產後憂鬱症的新藥Zulresso，將於六月上市。專家認為，產後憂鬱症一直未受到足夠重視，這款新藥為女性和醫師帶來重要的新治療選項。

投藥48小時內就能發揮效用

這款新藥brexanolone靜脈注射劑，商品名為Zulresso，投藥後四十八小時內就能發揮效用，大幅改善患者憂鬱症狀，比現行療法快上許多，且藥效可持續至少三十天，副作用輕。

針對兩百多名中、重度患者進行的兩份Zulresso第三期臨床試驗顯示，接受這款藥物的患者，七十五％經過六十小時點滴後，症狀改善至少五成，五十％在臨床上不再被診斷為憂鬱症；對此藥有反應者，九十四％經過三十天追蹤，並未復發。

不過，打一次點滴需持續六十小時，FDA也要求，由於有「過度鎮靜和突然失去意識之虞」，僅能在合格醫療場所密切監督下施打。此外，每人一次療程費用三萬四千美元（約台幣一○五萬元），可能會令患者卻步。

產後憂鬱症是女性孕中或產後出現的嚴重情緒失調，患者易有自殺或傷害寶寶的念頭。根據世界衛生組織（WHO）資料，全球約十％的懷孕中婦女、十三％剛生產完的女性受此疾困擾。目前醫界以「樂復得」（Zoloft）等一般抗憂鬱症藥物治療，但需四至八週才能充分發揮藥效，且頂多僅有中等效果。

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