放寬國道差別費率遭退案 交長︰逾3天連假才考慮

2019-03-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部原訂去年底要修法取消國道差別費率上限，擬放寬費率上限值可超過標準費率兩倍，以利週末假日、連假或有特殊情況時可放大差別費率進行交通疏導，達到以價制量及分流效果；但新任交通部長林佳龍近日決定退案。交通部坦言，主要考量外界觀感及擴大費率的功能性，希望限縮到三天以上連續假期才作考慮，已請高公局重修再提案。

高公局盼以價制量 林佳龍︰觀感不佳

交通部曾於一○三年試辦國道五號週末假日差別費率，透過尖峰時段加價五十％、離峰時段打五折，期達到以價制量、移峰填谷效果；但以南港─蘇澳來看，通行費最多僅增三十二元，民眾並不以為意，未達預期效果。因此交通部提案修法刪除現行兩倍上限規定，期讓實施差別費率更具彈性，許多學者也認為差別費率差距應再拉大。

但此案確定遭新交長退回；交通部表示，實施差別費率是有其必要性，但考量太高價收費恐引民眾反彈也影響成效，因此退回高公局重新檢討，希望限縮在三天以上連續假期才能實施。

此外，實務上要如何操作且有配套，也需詳細研究，以國五為例，若訂出尖峰加收達五倍通行費，對於從台北返家必經國五的宜蘭民眾，是否要排除等，須擬訂更多技術性配套措施再討論。

林佳龍今年一月上任交通部長後，施政強調要接地氣、回應民意為主軸，包括前交長取消國道夜間免收費引爭議，林佳龍上任隔天就宣布春節夜間均免收費。另原訂今年三月要調漲國內包裹、快捷資費，林佳龍也要求緩漲。高鐵公司原要停止補助桃園、苗栗、台南三站快捷公車補助，林佳龍則要求高鐵重估而持續三快捷公車。第一、二期老舊柴油車原要取消每日國道二十公里免費優惠以減空污，但林佳龍也改以補助、鼓勵取代懲罰。

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