國人不生、晚生或少生 卵巢癌、子宮內膜癌年輕化

2019-03-17

〔記者吳亮儀／台北報導〕不只乳癌年輕化，婦科疾病包括卵巢癌、子宮內膜癌等也年輕化，且原因多和台灣人越來越晚生，且生得少有關。

北醫附醫婦產部主任劉偉民說，卵巢癌、子宮內膜癌和乳癌等罹病原因，都有很大共同主因是國人不生、晚生或少生，因卵巢持續分泌雌激素（女性荷爾蒙），「對身體是持續的轟炸」。

北醫附醫婦產部日前整理二○一六到二○一八年醫院卵巢癌的數據報告，四十歲以下的年輕病患佔了約兩成，較國外罹病年齡中位數的六十三歲，我國中位數足足少了十五歲。

劉偉民說，其實懷孕對女性是福音，那一年身體會停止分泌雌激素，等於讓身體休息，若加上哺乳、身體可休息更久。

罹患卵巢癌初期症狀不明顯，後期會出現脹氣、腹脹、骨盆痛等問題，癌細胞也容易擴散到腹膜、淋巴結、肺臟、肝臟等部位。

醫︰少子化不僅是國安問題 也是女性健康問題

劉偉民說，現在門診越來越常看到罹患這類癌症的年輕婦女，「現在年輕人多因不生育或少生而罹癌。」他直指：「少子化不只是國安問題，也是女性健康問題」。

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