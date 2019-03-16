家中裝網路監視器 當心隱私外洩

2019-03-16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕越來越多民眾為遠端觀看家中小孩、貓狗，裝設網路監視器，但小心網路攝影機被入侵，隱私被公布在網路上。行政院消保處昨日召開記者會，提醒民眾要瞭解產品安全、隱私問題，不要購買白牌（不同廠牌賣同樣造型商品）產品、安裝時要更改預設密碼、將產品安全性及隱私權設為最高防護等級。

美國曾發生過多起民眾在家中裝設網路攝影機，但被駭客入侵甚至拍下裸體照片勒索，台灣二○一五年在台中也曾發生一名女子裝網路攝影機要遠端觀看家中愛貓動態，但洗澡前卻發現攝影鏡頭跟著她轉動，拿手機查看竟有兩人登入。

消保處表示，目前全球從可穿戴的智慧手環、手錶，到智慧電視、網路監視器、無人車等，不僅能上網，還會接收與發送資料，隱私權保護成為重要課題；目前全球智能產品數量達兩百三十一億個，預估到明年會達到五百億個。

財團法人資訊工業策進會資安科技研究所組長高傅凱說，網路攝影機切記不要購買白牌，有心人只要透過手機APP，就能直接掃描（搜尋）到它，並透過APP控制該網路攝影機。高傅凱表示，白牌廠商多是向特定廠商購買系統模組及硬體，然後裝上自己廠牌外殼，這些廠商能力有限，不知道網路攝影機影像監控系統都有兩層通訊方式，通常都只對其中一層設定身分鑑別，民眾即便設了密碼，還有另一條通訊道路，沒有對兩條道路做身分鑑別，就容易被有心人士偷看。消保處建議民眾選購相關產品時，先上台灣資通協會網頁查詢通過認證產品。

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