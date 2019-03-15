8月起 原民C肝公費篩檢降至40歲

2019-03-15

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院推動根治肝炎計畫，預計在二○二五年根除Ｃ型肝；衛福部昨在立法院衛環委員會報告時指出，今年八月起，將把原住民的肝炎公費篩檢年齡從四十五歲降低到四十歲。

病毒性肝炎是導致肝癌的重要風險因子，肝癌長期在十大好發癌症之列、也是十大癌症死因第二名；Ｃ型肝炎是國內病毒性肝炎第二名、感染人數約四十萬人，僅次Ｂ型肝炎。當中約八萬人已使用干擾素治療並清除Ｃ肝病毒，但仍有卅二萬人需治療。

國健署長王英偉說，二○一一年起就已在成人預防保健項目增加Ｂ型和Ｃ型肝炎篩檢，年滿四十五歲的民眾可享終身一次免費篩檢，不過國內各地Ｃ肝盛行率差距很大，今年八月起，將提早原住民的篩檢年齡，從目前四十五歲降低到四十歲。

對於根治Ｃ型肝炎計畫，健保署長李伯璋說，目前仍預定二○二五年要達到根治Ｃ肝，預算從廿多億元增加到六十幾億元，且為了避免前線治療、後面又持續增加病患，健保署會跟疾管署和國健署合作，留意可能染病病患族群。

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