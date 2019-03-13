張麗善幫學生打疫苗 違規挨罰

2019-03-13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長張麗善前天宣傳「雲林縣國一女學生九價HPV（人類乳突病毒）疫苗接種服務」時，直接幫學生施打疫苗。張雖具護理師資格，卻無執業登記，雲林縣衛生局將依「護理人員法」開罰，張麗善表示，做了不好示範，會坦然接受裁罰。

張：做了不好示範 坦然受罰

雲林縣政府為照顧縣內女學童，前天起提供縣內國小女學生九價HPV（人類乳突病毒）疫苗接種服務，並於斗六國中舉辦記者會，呼籲符合施打資格的女學生踴躍接種疫苗。

記者會結束後，由於張麗善是護理師，現場有人起鬨要張麗善幫學生施打疫苗，「如此將更具說服力與宣傳效果」，張麗善隨即幫一名女學生施打疫苗；下午她也在臉書以「寶貝我們的孩子，預防先做好」為題，宣傳這項政策，並PO出幫女學生施打疫苗的照片，但立即被質疑違反護理人員法。

張麗善表示，自己是護理師出身，領有執照，也是護士、護理師公會會員，打針是她的專業，現場也有醫生在場，安全無虞，才會幫學生施打疫苗。但她目前確實沒有執業登記，違反法律規定，她必須要為這個不恰當行為道歉，並會接受衛生局裁罰。

違反護理人員法 最重罰3萬

雲林縣衛生局人員表示，張麗善未申請執業登記，不能從事打針等護理行為，依「護理人員法」第八條相關規定，處六千至三萬元罰鍰，將會依法裁處。

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