律師、司法官第二試將合併 最快8月上路

2019-03-10

〔記者劉力仁／台北報導〕為減輕應考人負擔，考選部考量司法官特考與律師高考的考試方式類似、考試日期接近、考試科目重疊、第一試合一舉行，日前進行預告修法將第二試合一舉行，預告期間民眾多表支持，最快今年八月上路。

司法官特考分三試，第一試筆試考綜合法學（一）、綜合法學（二）；第二試筆試考憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法、商事法、國文；第三試為集體口試。

律師高考分為二試，第一試從一○三年起，已經和司法官第一試同時舉行；第二試考憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法，這些科目司法官考試也有。另外智慧財產法、勞動社會法、財稅法、海商法與海洋法為律師考試選考科目。

每年司法官跟律師考試各約一萬人報名，應考人可同時報考二項考試或僅一項考試。考選部長蔡宗珍表示，多合一法律專業資格考試已在法界倡議多年，也是司法改革國是會議的建議，各界對整合司法官與律師考試也有共識。過去兩年在法界學者專家合作下，考選部已建置好共通題庫，準備工作已經完成。

未來兩種考試第二試合一科目，包括憲法與行政法、民法與民事訴訟法、刑法與刑事訴訟法等，應考人可報考兩種考試第二試或其中之一，最後依司法官錄取標準與律師及格標準，分別判定是否上榜。

有考生擔心如此一來減少一次考試與上榜機會？蔡宗珍表示，應考人的機會與權益沒有任何改變。即使兩種考試第二試維持現制分別舉行，其考試結果也無法流用，不會有多一次考試多一個機會可言。

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