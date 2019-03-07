酒駕預備犯關3天 3部會贊同／立院要求檢方研議 讓酒駕者到殯儀館體驗「生命教育」

2019-03-07

〔記者謝君臨、蘇芳禾／台北報導〕酒駕肇禍事件引發輿論沸騰，立法院內政委員會通過臨時提案，請內政部、法務部及交通部於一個月內，針對酒駕預備犯拘留三天之條款或相當的拘留措施，提出報告。立法院司法及法制委員會也通過臨時提案，請檢察機關研議修改辦理易服社會勞動作業要點規定，讓酒駕者到殯儀館，以社會勞動形式，體驗「生命教育」。

一個月內提出拘留措施報告

立院內政委員會昨針對「酒駕猖獗︱如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」等議題，邀請內政部長徐國勇、法務部政務次長蔡碧仲，以及交通部政務次長黃玉霖等官員進行報告並備詢。

徐國勇會前受訪指出，近年來酒駕件數雖有下降，但每年仍逾十萬件，除將酒駕的攔檢熱點放在較為都市化地區，或是餐廳附近，讓警力有效利用，更希望能從「他律」變成「自律」。

民進黨立委劉世芳質詢指出，針對酒駕是否仿效中國做法，先關十五天；若等到肇事才從重量刑，對死傷家屬是沉痛的負擔，為何不在當下就對酒駕預備犯進行保護管束？

徐國勇、蔡碧仲及黃玉霖均表贊同；徐強調，這部分牽涉到人身自由，必須修法；蔡則認為關三天較為適合；黃表示支持。徐並建議，「道路交通管理處罰條例」修法已經朝野協商達成共識，可針對第卅五條酒駕相關處分提出修正動議，這是較快的做法。

立委建議「連坐」 法務部支持

立法院司法及法制委員會昨天邀請法務部進行業務報告，有立委建議實施「連坐」，以遏止酒駕，法務部長蔡清祥答詢表示，任何遏止酒駕的法律或措施，法務部都支持。

會前媒體詢問蔡清祥，有部會提議，除了酒駕者加重刑責以外，協助停車或同車者，可用行政法處罰，蔡清祥說，法務部修正草案已經送交行政院審查，行政院將於下週進行跨部會會議。

民進黨立委何志偉提案，請檢察機關研議修改辦理易服社會勞動作業要點規定，在勞動服務項目中，增設體驗生命教育課程，成為檢察機關的裁量選項，讓酒駕者到殯儀館以社會勞動形式體驗生命教育；民進黨立委鄭運鵬建議，逼車、超速等故意的危險駕駛行為，也應一併納入。

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