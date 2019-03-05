癌症患者發燒勿輕忽 拖延恐引發併發症

2019-03-05

記者歐素美／台中報導

癌症患者別輕忽發燒，避免拖延就醫造成併發症，導致死亡！

豐原醫院癌症個管師表示，4年來從事癌友衛教諮詢，常遇到癌友輕忽發燒，拖延就醫，導致併發症，甚至嚴重引發敗血症死亡。

豐原醫院癌症個管師劉蓓君表示，80歲的陳媽媽3年前被診斷出罹患癌症，有一天在家發燒，孩子原以為是一般感冒，但又有點擔心，就打電話詢問該如何處理？她立刻要求家屬帶陳媽媽到醫院急診，家屬才知道原來癌症病患發燒跟一般人不一樣，要特別注意，並感謝她救了媽媽。

豐原醫院放射腫瘤科主任張世宗表示，罹癌病人的身體狀況與一般人不同，發燒主要是身體某處遭受感染導致，如果沒有立即到醫院就醫、查明發燒原因，容易引發其他併發症。

張世宗提醒癌友，養成天天固定記錄體溫的習慣，每天體溫變動應該保持在正、負1℃之間才算正常，如果體溫都在37℃~38℃，患者可以不用太擔心，若超過1℃以上，就必須趕緊到醫院求診。

劉蓓君表示，癌友初期較擔心做完化療，身體易虛弱，呼籲患者放鬆心情，情緒起伏別太大，若有任何問題可透過個管師幫忙，讓醫護人員一起陪伴抗癌，才是不二法門。

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