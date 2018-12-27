癌症時鐘快轉2秒 大腸癌罹癌比例連2年下降

2018-12-27 10:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民健康署今天公布2016年癌症發生資料，新發癌症人數為10萬5832人，較2015年增加676人，平均每4分58秒就有1人罹癌，癌症時鐘快轉了2秒。

雖然罹癌人數仍增加，不過好消息是，國人發生率最高的癌症「大腸癌」人數和發生率都連年降低；而肝癌、胃癌、皮膚癌、食道癌等發生率也都降低。

2016年十大癌症排名依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、食道癌。

國健署分析，10大癌症的標準化發生率，肝癌、胃癌及皮膚癌已連續7年呈現下降，大腸癌近年也有下降趨勢，而肺癌、口腔癌、攝護腺癌及食道癌近年來呈現上下波動，乳癌今年持平，甲狀腺癌及子宮體癌仍呈現增加狀況。

不過，國健署點出，肺癌標準化發生率中，女性逐漸上升，這和全球的趨勢很像，除了一般熟知的風險因子如菸害、二手菸、空氣污染等因子外，「不抽菸」而得肺癌常見於亞洲女性、二手菸、職業致癌物和基因遺傳有關。

近期陸續有知名人士罹患癌症如的胰臟癌、食道癌、攝護腺癌，這3種癌症早期無明顯症狀，國際上也無具有實證有效的篩檢工具，其發生原因尚不明，除了與年齡老化、基因等因素有關外，目前歸納與生活習慣有關的高危險因子。

胰臟癌包括吸菸、喝酒、肥胖及糖尿病；食道癌大多與飲食習慣有關，如吸菸、喝酒、嚼檳榔、加工食物、胃食道逆流。

而攝護腺癌的發生不同於前2種癌症，而與年齡較有，好發於50歲以上，少數研究顯示肥胖、吃紅肉為危險因子，這三種癌症的發生可藉由實行健康生活來降低風險。

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