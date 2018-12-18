斷食可以餓死癌細胞？高醫科普展破除迷思

2018-12-18 17:58

〔記者方志賢／高雄報導〕吃巧克力或斷食可以餓死癌細胞嗎？ 高醫與台灣癌症基金會，今合辦「了解癌‧發現愛」科普展，透過淺顯易懂文字，解說細胞癌化的過程，以及醫學如何與癌細胞作戰等知識，提醒癌友勿迷信偏方，積極接受正規治療才能戰勝癌症。

高醫今年8月由國民健康署頒贈「乳癌生命搶救王 、醫學中心第一名」殊榮，傳達正確的抗癌觀念外，擁有「南台灣乳癌第一刀」美譽的高醫附院院長侯明鋒，更號召14個醫護團隊、共300名醫護人員，共同發表愛的宣言，宣誓以守護病人的安全與生活品質為共同目標。

侯明鋒表示，癌症是國人10大死因之首，104年初次診斷為癌症者共10萬5156人，同年度死於癌症者也高達4萬6829人，但隨著醫藥科技的進步，癌症患者只要積極治療，仍有機會把癌症從不治之症變成慢性病，像一般人健康地生活。

這次展覽內容針對網路熱議的「餓死癌細胞」一說加以解釋。高醫癌症中心主任黃志仁表示，光吃巧克力是不能抗癌的，身體細胞需要足夠的營養素才能正常代謝，如果只吃巧克力或進行斷食法，身體細胞會受影響而無法正常運作，且癌細胞反而會竊取體內正常細胞之營養、加速生長，奉勸癌友勿迷信偏方，應積極接受正規治療。

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