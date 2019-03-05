春遊補助轉彎 星級旅館不加碼

2019-03-05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局四月即將推出春遊補助方案，部長林佳龍日前透露，符合入住星級旅館或好客民宿在內等四項條件，再加碼五百元，卻引起一般旅館業者反彈不公。觀光局昨晚緊急與旅館業者開會，達成取消星級、好客加碼補助共識，民眾入住參與春遊案的合法旅宿，每人一律只補助基本五百元。

繼兩波暖冬補助後，觀光局預計今天正式公布接續的春遊補助案細節；原規劃民眾到各縣市旅遊每人補助住宿五百元，另外，住宿星級旅館、好客民宿，或搭乘高鐵、台鐵，以及企業組團招待員工，或是青年到離島旅遊，均再加碼五百元，每人補助上限一千元。一般旅館業者質疑只加碼補助星級及好客旅宿，制度不公。

花蓮旅館公會︰誰說沒星就不是好旅館

花蓮旅館公會理事長陳義豐指出，星級旅館只佔旅館業十七％，誰說沒星就不是好旅館，好政策豈可只圖利特定業者。大家各憑本事爭取客源，觀光局強勢介入，恐引發八十三％一般旅館業者抗議，應三思而後行。

旅館業全聯會理事長張榮南表示，民眾透過補助出遊，有人五百元，有人一千元，也可能覺得不公，未必感謝政府，希望觀光局不要自找麻煩。張榮南說，昨晚全聯會已和觀光局達成共識，先取消星級和好客旅宿相關加碼補助。觀光局則表示，今午將開記者會統一說明春遊方案內容。

交通部︰尊重業界意見 制度複雜反引爭議

交通部表示，觀光局當初是希望透過補助鼓勵業者加入星級等認證，部長也認同這想法；如今業界有不同意見，部長認為暖冬到春遊都是新政策，需時間適應，如果制度太複雜，反可能造成不必要麻煩和民怨，因此也建議多溝通。

學者︰提升品質 政府可和訂房平台合作

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，政府原意是想藉補助推動評鑑、提升旅宿品質，但評鑑推動迄今似乎成效不彰，多數業者都沒參加，旅客選擇住宿也未必特別挑選星級旅館。政府或許可考慮和訂房平台合作，讓民眾參考網友意見，也能看到星級評鑑，對旅客更雙重保障，也提高業者參與意願。

義守大學觀光學系助理教授高洺塗則批，觀光產業不是只有星級旅館，還有餐廳、遊覽車和特產店等，且星級旅館大都位於都會區而旅客多，國旅市場弱勢的特色民宿和旅館卻補助少，難免引發不滿。

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