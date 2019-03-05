教部重懲罕例！二林工商校長涉貪 記過調職送監院

2019-03-05

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨晚召開「國立高級中等學校校長成績考核小組會議」，以彰化縣國立二林工商校長鄭玉珠涉貪事證明確，決議記大過、調離校長現職及移送監察院查處。這是繼發生集體性侵案的南部某國立特教學校校長遭記過調職後，再有國立高中職校長遭重懲的罕例。

國教署署長彭富源證實，考核小組根據相關事證，並請鄭校長到會說明，做出三項決議；除了記大過，並依高級中等教育法規定，將鄭調離二林工商校長一職，改任他校其他職務，且移送監察院審查。

檢方調查，二林每月編列校長公共事務費八千元，去年十一月間，鄭玉珠在百貨公司購入兩台空氣清淨機三萬四千元，放置在友人及自己辦公室使用，卻以購買吹風機送給貴賓向學校申報核銷，經辦人員受到壓力而核銷。鄭竟辯稱，友人健康無虞，才能讓她無後顧之憂推動校務。

檢方也調查，去年六月和九月，鄭兩度搭老師便車出差，卻申報交通費。另有檢舉指鄭修繕校長宿舍，要求包商私下改用不符設計的高檔衛浴建材，並購買兩個價值近五千元枕頭，及一套一萬多元咖啡杯。彰化地方法院日前諭令鄭玉珠二十萬元交保並限制住居。

考核小組也審酌教育部收到校內檢舉，指二林工商進修部一名學生兩次補考未過，依規定應要留級，鄭玉珠竟跳過導師，讓這名學生違規補考第三次；導師事後提告鄭校長等人涉犯公務員偽造文書罪。檢察官以鄭玉珠等人非法定公務員而不予起訴，但未能平息校內老師眾怒。

鄭玉珠已請假到三月十五日。彭富源表示，教育部尊重小組決議，而二林工商已依規定安排教務主任代理校長，以確保校務運作正常，維護師生權益。

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