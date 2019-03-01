青農飼養「黑水虻」 養魚種菜全靠牠

2019-03-01

〔記者佟振國／南投報導〕養蟲也能出頭天！南投縣國姓鄉青農羅帥龍，一年多前返鄉務農養魚，但飼料費用是一大負擔，他飼養生長週期短的腐生性昆蟲黑水虻，依其食量大的特性能夠有效消化生活廚餘，黑水虻的幼蟲、糞便、蛹殼也能用於農、漁養殖，形成環保循環鏈，大幅降低環境負擔。 青農羅帥龍原本在台北從事銀行業務工作，但厭倦超時、壓力又大的工作型態，決定返鄉務農養山鰱魚，不過養魚所需的活蟲成本高，他上網找資料學養蟲，還透過青農交流，才了解黑水虻這種昆蟲。

放棄銀行工作 收廚餘養蟲

由於黑水虻幼蟲用生活廚餘、農業廢棄物餵養即可，羅帥龍打造黑水虻循環農業，利用資工專長設置自動化設備，自動偵測濕度與噴霧，保持適合黑水虻生存環境，從蟲卵、幼蟲、結蛹到成蟲約四十多天。

羅帥龍表示，黑水虻很能吃，一瓶養樂多大小的蟲卵，從成長到化蛹的階段，一個月就能分解約一．一噸的廚餘或農業廢棄物，他到處收集廚餘、水鹿排泄物、香菇太空包等廢棄物，混合成蟲蟲們的「美味大餐」。黑水虻幼蟲含豐富蛋白質，是能讓魚、家禽頭好壯壯的營養來源，幼蟲糞便是氮肥，化蛹的蛹殼也富含甲殼素，天然的肥料是蔬菜重要營養劑，一個黑水虻能養魚、養雞、種菜，好處多多。

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