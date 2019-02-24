國健署統計 乳癌早治療 5年存活率達9成

2019-02-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕女性乳癌長年佔據國人十大癌症前位，不過若早期用Ｘ光篩檢、及早醫治，國民健康署統計，早期乳癌治療預後佳，五年存活率高達九成，請女性朋友多接受篩檢。

Ｘ光篩檢 降低41％死亡風險

根據國健署癌症登記資料，二○一六年的十大癌症中，女性乳癌排名第三、共一萬二千多人罹癌。不過乳癌可靠簡單的Ｘ光攝影檢查發現異狀，根據我國實證研究，大規模篩檢能降低四十一％的乳癌死亡風險，減少卅％的晚期乳癌發生率。

目前國家補助四十五歲以上、未滿七十歲的女性每兩年一次乳房Ｘ光攝影檢查，以及四十歲以上、未滿四十五歲，具有乳癌家族史（母親、女兒、姊妹、祖母或外祖母）的女性，每兩年一次乳房Ｘ光攝影檢查。

不過最近冒出乳房Ｘ光攝影檢查引發乳癌的爭議，國健署癌症防治組組長林莉茹說，放射線的安全性取決於使用劑量、篩檢開始的年齡、篩檢頻率等。

根據原能會資料顯示，一次乳房Ｘ光攝影檢查約接受○．七毫西弗劑量，美國保健物理學會指出，每年接受低於五十毫西弗劑量的輻射，並無明顯影響健康或致癌效應發生。

林莉茹表示，乳房Ｘ光攝影可偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前最有效的乳癌篩檢工具，且早期乳癌如第零期到第二期的治療預後佳，五年存活率高達九成。

但仍有部分民眾抗拒篩檢，認為篩檢過程不舒服；國健署人員解釋，為獲得清晰影像並減少輻射劑量，乳房Ｘ光攝影檢查的過程必須將乳房夾緊，以減少乳房組織重疊，確實會有些不適。林莉茹建議，做篩檢最好避開乳房腫脹期，月經來前一週較不適合受檢，可在經期結束一至兩週內做檢查。

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