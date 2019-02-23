火燒雪霸後 清出260袋垃圾

2019-02-23

鍋碗瓢盆、睡袋鍋具都現形 「看了心痛」

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園「三六九山莊」旁的山林本月三日發生火災，約三公頃的林木被燒毀，原本被丟棄、隱藏在林間的垃圾，也被這場火災燒出原形，包括茶桶、臉盆、玻璃瓶、睡袋、鍋具等，散布在灰燼中，醜陋不堪，雪霸國家公園管理處估計需要二百六十大袋來清運。這場火警，暴露出山友的公德水準有待加強。

雪霸處號召分類 請山友助運下山

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，據目前了解，「垃圾量真的很多」，預估需要二百六十個大肥料袋，已號召志工，規劃利用二二八連假上山先分類打包，再以人力背運下山；歡迎近日有上山的山友協助帶下山，雪霸處有提供小紀念品感謝。

位於海拔高度三千二百公尺的雪霸國家公園「三六九山莊」旁的山林，三日發生火災，經動用直升機載水滅火，翌日才將火勢控制，燒毀約三公頃的草生地及箭竹林， 山莊未受波及。

不過，在茂密植被被祝融吞噬後，火場範圍內卻發現許多垃圾，包括茶桶、臉盆、玻璃瓶、鐵質波浪板、蛋殼、睡袋、金屬罐、塑膠、瓦斯罐、鍋具等。

有山友看了「覺得心痛」，拍照上傳臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站Shei-Pa National Park Climbing Forums」，PO文「369火燒山寫真 請山友們不要燒垃圾、不要抽菸、不要亂丟垃圾…。美景！需要大家共同愛護與維護。 」

貼文引發熱議，嘆是「垃圾現形記」，認為台灣山友水準有待加強。也有山友指出，鍋碗瓢盆等，是商業包伙團體遺留的，因山莊的倉庫已用來放睡袋，無法再容納烹飪工具，雪霸處對這些團體都很清楚，希望加強督促。

鄭瑞昌說，近年來，國內外都在提倡「無痕山林」觀念與行動，上山除了足跡，什麼都不留下，從心態到行動，減少對自然造成的衝擊和傷害，尤其海拔三千公尺以上的高山因氣溫低，即使是果皮，自然腐爛也不易，遑論其他材質物品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/