冷氣團來襲 北台下探12度 玉山下雪有望

2019-02-23

〔記者楊綿傑／台北報導〕週末冷颼颼！昨晚起大陸冷氣團影響台灣，今天全台都會降溫，北台灣下探十二度，不僅北部、東部有短暫雨，今晚起中南部山區也可能下雨，高山又有降雪機會，提醒民眾留意溫度變化。

氣象局預報員李孟軒表示，受到冷氣團影響，週一前北台灣溫度偏低，低溫下探十二度；且今晚還受華南雲雨區東移影響，除了南部平地外，其他所有地區都可能下雨，北部、中部山區甚至有較大雨勢。

在溫度方面，今天北部十二度至十六度，其他地區白天可能回升至卅度，早晚溫差大。明天中部高溫約降至廿度、南部約廿三至廿五度。李孟軒指出，在冷氣團與水氣配合下，今晚至週一，三千公尺以上高山有下雪機會，玉山降雪的機率高於合歡山。

下週一起，冷氣團逐漸減弱，各地溫度逐漸回升，北台灣回升較慢；下週二天氣轉趨穩定，北部可能回升到廿度至廿四度、中部接近卅度、南部至卅度以上，早晚溫差大。

另外，為解決新竹一帶缺水危機，水利署利用鋒面通過，昨晨三時卅分於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫管理單位進行地面人工增雨作業；至昨天上午十時累計雨量進帳，石門水庫最多，大艽芎古道雨量站已降下五毫米。

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