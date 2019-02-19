孕產婦死亡事故 羊水栓塞占六成／衛福部公布首份「生產事故救濟」報告

2019-02-19

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣是亞洲第一個立法實施生產事故救濟的國家，二○一二年試辦、二○一六年上路。衛福部昨公布首份生產事故救濟報告，統計至二○一七年底，共受理七百多件，核予給付約五．五億元，其中孕產婦死亡事故原因以羊水栓塞占六成為最多，卅一歲以上、第一胎者風險最高。醫師指出，生育高齡化恐增加生產事故，醫界也正在設法找對策，呼籲民眾最好「早生貴子」。

受理780件 核予給付5.5億

衛福部醫事司長石崇良表示，為減少醫療訴訟、提升生產品質，生產事故救濟條例規定由國家承擔女性生產風險；產婦、胎兒與新生兒若不幸於生產過程死亡或造成中度以上障礙者，政府最高提供兩百萬元救濟金。

衛福部昨天公布首份生產事故救濟報告，截至二○一七年底，包含試辦在內，共計受理七八○件，其中超過七百件通過核予給付五億四六三一萬元。

31歲以上、第一胎風險最高

以試辦為例，孕產婦死亡事故原因以羊水栓塞占六十三．六％為主、產後大出血九．一％次之。第一胎次占卅一．三％最多，生產年齡則是卅一至卅五歲占四十三．四％、卅六至四十歲廿八．三％、四十一至四十五歲十一．一％。

生育高齡化 恐增加生產事故

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，羊水栓塞是羊水細胞進入母體血液循環，造成呼吸窘迫、凝血功能異常等反應，可能在五至十分鐘內就會奪命，但不容易事先察覺。產後大出血則是若及早發現有胎盤前置等問題，可預先做好輸血等對策，降低死亡風險。

醫界找對策 籲「早」生貴子

黃閔照指出，二○一六年我國孕產婦死亡率為十萬分之十一．六，與鄰近的新加坡、韓國相近，低於中國、越南、菲律賓等地。不過，在台灣，生育高齡化可能成為影響孕產婦主要死因之一，因此今年三月該會的年會，將邀請美國婦產科專家前來分享相關對策。

黃閔照也提及，衛福部正規劃在各縣市建置週產期照護中心、採行開放醫院制度，產檢可在診所、生產在醫院，但高危險妊娠最好轉診。而最重要的是，若有生育計畫，仍要早點進行較好，政府應該持續強化友善職場的相關政策。

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