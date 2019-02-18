交大與國防大學首聯招 畢業雙學歷

2019-02-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學與國防大學今年首次合作推出「系統工程與科技學位學程」、將招生二八五人，採國軍聯招管道入學，須住校，且禁止轉到交大其他系組，畢業可取得雙學歷證明，軍費生、代訓生不僅免學費，職涯也受保障，畢業起薪每月四萬以上。

合推學程 軍費生免學費、禁轉系

兩校昨辦招生說明會，此案因交大校長張懋中發現，美國的國防科技研究多與研究型大學合作，因此主動找上國防部，共識合作培育國防科技人才；教育部、國防部上週核定今年招生。

交大電子工程系教授杭學鳴指出，學程採大一不分系，但未來有六組可發展，如電機、資訊、航太、動力、環工、化學等，各自對應軍用科技如無人載具、飛彈、軍艦等，今年將招軍費生二一○人、代訓生六十九人、自費生六人。

國防大學理工學院副院長瞿忠正表示，將透過軍校推薦、個人申請管道招生，入學生須住校，學習團體生活，其中軍費生需綁十年軍旅，代訓生則由中科院、台船等與學生簽約，未來須服務八年；自費生則自由就業。

除了自費生，其他學生免學費，還有每月津貼一萬五千元以上，畢業起薪預計可達每月四萬以上。

兩校合作消息去年曝光時，一度引發兩校學生異議。交大副校長陳俊勳昨指出，該學程學生禁轉交大其他系組，本質上是軍校生，但會參與交大的學分課程考試，對軍校生有信心，雖入學門檻比交大一般生低，但應會有優秀表現。

新北市高三生廖子淳認為，該學程很酷，軍校畢業一定有工作，交大畢業也有很多選擇，對航太有興趣，會考慮。

該學程招生採計學測英、數與自然，代訓生則採計國、英、數、自。補教界預估，軍費生入學門檻約需英數自加總卅八級分。

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