管中閔違法兼職 監院通過調查報告

2019-02-14

詳列16年兼職所得逾1800萬 管校長將需處理管教授

〔記者謝君臨、林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕監察院調查台大校長管中閔違法兼職案，繼上月彈劾管任政務官期間為週刊匿名寫政論、獲取每月五萬元稿酬後，監院昨再通過調查報告，列出四點意見，要求台大、中研院等單位，針對管未報准兼課、至中國演講涉嫌重複申報差旅費進行後續處理，管十六年間的所有兼職所得，金額逾一千八百萬元，未來管中閔將處理自己擔任台大教授時的違法兼職行為。

4點意見 要求台大等後續處理

據統計，管於二○○二至一七年間，曾於政大、中央、暨大、壹週刊、國泰金控、台灣經濟研究院、兩岸企業高峰會及勇源教育發展基金會等單位兼課或兼職，獲取約一八三○萬元的兼職所得。有監委指出，管的兼職所得雖不全然違法，但項目之多、金額之高，實在令人歎為觀止。

監院昨召開教育及文化委員會，雖然委員會成員僅十二人，但討論管案時，現場來了近廿名委員共同聯席審查，可見此案受高度矚目。經一個多小時討論，在反對者堅持於會議紀錄中載明個人意見後，通過管案的調查報告。

據轉述，會議中，有部分委員認為，管每月才領取週刊五萬元，相較管在外演講收入不算多，強烈質疑此案通過彈劾的正當性，但承辦此案的監委王幼玲、蔡崇義攤開向國稅局調閱的資料後，列出管多項兼職細目及所得，反對者不再說話。

重複申報差旅費 金額不高未送辦

調查報告的四點意見中，其中一點提及管任職中研院期間，曾前往中國西安大學演講、對方負責食宿，但管回台後，卻涉嫌重複申報差旅費三百美元，此部分原欲函送司法機關偵辦，但與會委員討論，認為詳情未明且金額不高，修正送交中研院後續處理。

其他意見包括，管於二○○九年至一二年、二○一五至一七年間擔任台大教授，在政大、中央、台經院、兩岸企業高峰會等單位兼職，卻未以書面資料向台大報准，違反「教育人員任用條例」、「公立各級學校專任教師兼職處理原則」及台大聘約；另，管於國泰金控兼職顧問，僅於首年向台大報准，而後皆無。而管任職中研院期間，於政大、中央及勇源基金會等單位兼職，卻未報准，但已逾十年時效，故僅列出讓社會大眾公評。

教育部昨表示，必須視監察院正式調查意見公文書送達後，才能進行適當處置。台大也指，待收到監院公文後再作處理。

但有台大教授指出，管中閔將來須面對台大教評會懲處，像是不准繼續擔任獨董等，管在公職期間替媒體撰稿遭彈劾，也須移送公務員懲戒委員會，後續裁處。

管中閔2002年至2017年間兼職所得細目

監察院調查台大校長管中閔違法兼職案，繼上月彈劾管任政務官期間為週刊匿名寫政論、獲取每月五萬元稿酬後，監院昨再通過調查報告。（資料照）

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