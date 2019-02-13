落實動保教育 養寵物納新課綱課程

2019-02-13

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院完成「動物保護法」修法，要求普及動物保護教育，並落實在十二年國教新課綱中，包括貓犬等陪伴動物、牛豬等經濟動物、馬戲團表演等展演動物都要融入課程。

教育部國教署邀集動保團體、專家學者等成立動保教育教材小組，近日召開首次會議，決議將分為國小、國中和高中三階段編撰「動物保護教材」，預計今年十二月公布教材，提供學校參考使用。

「動物保護法」修訂案於去年十二月七日獲立法院三讀通過，規定各級政府應該普及動物倫理與動物保護法規相關之教育及學習，並落實於十二年國民基本教育課綱中。

國教署科長邱秋嬋表示，教育部將委託學術單位建構動物保護基礎的教材內容，先闡明動物保護概念，再深化其知識及內涵，運用動畫、影片等媒材，進行教學資源聯結，並進一步結合農委會或民間團體已製作的動物保護資料。

邱秋嬋表示，各類動物有其不同的福祉與社會問題需要被討論，動物保護教材會先以與人類較親近的動物如貓犬等陪伴動物為主題編撰，日後再逐步發展如經濟動物、展演動物等其他類別的動保教材，搭配現有教案，老師不用擔心負擔加重，教育部所提供的教材內容將很明確，方便老師教學使用。

回應立法院完成動物保護法修法 ，教育部國教署近日成立動保教育教材小組，一年內融入教學課程。（教育部提供）

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