1月消費者物價指數 蔬菜跌、衛生紙漲

2019-02-13

〔記者鄭琪芳、林惠琴／綜合報導〕行政院主計總處昨公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率○．二％，漲幅為近十五個月次低；十七項重要民生物資平均年增率二．七八％，為近十四個月最小漲幅。其中，蔬菜下跌十七．七九％、油料費也跌四．三三％，但雞蛋續漲二十五．三六％，衛生紙、面紙及紙巾更漲十三．四八％，為近一一九個月最大漲幅。

ＣＰＩ年增率0.2％ 近15個月次低

主計總處專門委員徐健中表示，若扣除蔬果及能源，一月核心ＣＰＩ上漲○．五三％，漲幅為近二十三個月次低，行政院穩定物價小組關注的十七項民生物資漲幅也縮小；衛生紙、面紙及紙巾漲幅擴大，主因去年同月基期較低，若與上月相較則微跌○．二四％，目前整體物價仍屬溫和平穩。

根據主計總處調查，一月ＣＰＩ較上月下跌○．○九％，較上年同月則漲○．二％。七大類指數中，以醫療保健類年漲○．八九％最多，主因掛號費及部分藥品價格調漲；食物類漲○．八五％次之，主因蛋類、乳類及水果分別漲二十．七五％、三．三一％及三．○二％，但蔬菜下跌十七．七九％；衣著類下跌一．六三％，主要是冬季服飾售價較去年優惠，成衣價格下跌一．九二％所致。

另外，行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，一月平均年增率二．七八％，以雞蛋漲二十五．三六％最多，但漲幅已較前幾個月明顯縮小；衛生紙、面紙及紙巾漲十三．四八％次之，糖也漲五．四六％、鮮奶漲四．二八％，但牙膏及牙粉下跌四．七五％。

農委會副主委黃金城表示，前天與昨天蛋價分別是每台斤三十．五元、三十六．五元，因過年期間運輸業者休息、雞蛋都堆在牧場，年後開工蛋價會漲，但三十六．五元確實偏高，主要還有雞蛋缺貨、分布不均等問題，現正努力協助調度中，讓彰化、雲林、屏東等產地的雞蛋可送往北部，目前全台實際每日產量約十萬箱、每箱兩百顆，缺口可能尚有兩、三千顆，預計二月底後趨於穩定。

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