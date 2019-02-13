農產新南向增18％ 沙國市場也大開

2019-02-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣去年農產品外銷共五十四．七億美元，其中外銷中國二十二．七億美元，農委會指出，去年不只守住中國市場，新南向國家中的新加坡和馬來西亞都各增加十八％，政府也積極開拓新興市場，中東市場例如沙烏地阿拉伯增加五十二％，以香蕉、蜜棗和柑橘最受各國喜愛。

全球銷量 鮪魚、鳳梨居最大宗

台灣農產外銷出口以中國、日本和美國為最大宗，第一名的農產品是鮪魚，達六億三千多萬美元，第二名是鰹魚，達二億三千多萬美元，第三名則是石斑魚，超過一億四千萬美元；農作物中第一名是蝴蝶蘭，外銷超過一億一千萬美元，且每一株售出的蝴蝶蘭有十五％至三十％的利潤，不亞於高科技產業，第二名則是毛豆，去年外銷金額共七千九百萬美元，第三大是鳳梨，外銷達四千三百萬美元。

農委會統計，去年水果出口量，以鳳梨、釋迦和柑橘類占最大宗，外銷金額達一億三千萬美元，這三種水果也是輸入中國的前三名，鳳梨輸入中國數量最高，達三萬一千多噸，釋迦也外銷中國一萬一千六百五十六噸，第三大則是柑橘，有三千三百二十六噸；外銷中國的水果中，成長最多的是釋迦，達到七十八．七％，其次是柑橘類，有五十八．八％，成長幅度第三名則是香蕉，高達五十％。

釋迦外銷中國 大幅成長近8成

除了中國市場維持出色的外銷水準以外，農委會表示，調查海外市場，新加坡屬於高端消費潛力市場，也會鋪陳香港、馬來西亞通路，蜜柑、桶柑、蓮霧、葡萄、芒果、番石榴，都是評估的農產外銷主攻品項。

去年台灣對新加坡和馬來西亞農產品外銷比率都增加十八％，也會積極開拓中東市場，阿拉伯聯合大公國去年增加二十七％，沙烏地阿拉伯增加幅度更達五十二％，各國對於台灣的香蕉、蜜棗、柑橘需求漸增，中東市場對台灣的虱目魚、鱸魚和台灣鯛等水產品，也都很有興趣。

水果外銷圖表

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