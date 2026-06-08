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    首頁 > 生活

    暑假避暑首選！雪霸武陵推系列活動 帶孩子夜尋蟲蹤、體驗國寶魚放流

    2026/06/08 11:48 記者蔡政珉／苗栗報導
    圖為由專業講師帶領夜間觀察，發現盤古蟾蜍，小朋友十分認真觀察（雪霸處提供）

    圖為由專業講師帶領夜間觀察，發現盤古蟾蜍，小朋友十分認真觀察（雪霸處提供）

    暑假即將到來，想好帶孩子去哪裡放電了嗎？雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪霸處）武陵遊客中心，將於6月中旬起至8月底，推出為期2個半月的「武陵暑期系列活動」，規劃觀星、夜間昆蟲觀察、生態定向及國寶魚保育體驗等多項豐富行程，且全數免費參加，邀請大小朋友一起走入山林，享受清涼消暑的夏日時光。

    雪霸處表示，武陵地區因海拔高、氣候涼爽，一向是民眾夏季避暑的熱門去處。今年特別規劃了兼具教育與娛樂性的日間及夜間活動，期盼透過親身體驗，讓生態保育觀念向下扎根。

    「鮭魚123」國寶魚保育工作體驗活動安排在武陵鮭魚生態中心，共規劃16個半日遊梯次，讓小朋友化身「小小巡守員」，由專業講師帶領，利用塑膠假魚模擬珍稀「臺灣櫻花鉤吻鮭」的裝袋與溪邊放流過程，此項活動每梯次僅限20人，須提前電話預約（報名專線：04-25901350）

    其中，「武陵星空好燦爛」觀星活動，將於7月15日、8月5日、8月19日（晚間7點半至9點半）在雪山登山口服務站登場，由專業人員帶領民眾一窺宇宙奧秘；另外，7月14日、8月4日、8月18日則有「夜尋蟲蹤」夜間昆蟲觀察，在武陵遊客中心門口集合，帶領孩子近距離觀察盤古蟾蜍與各類夜行性昆蟲。以上夜間活動皆免預約、採現場自由參加。

    圖為往年體驗國寶魚放流活動畫面。（雪霸處提供）

    圖為往年體驗國寶魚放流活動畫面。（雪霸處提供）

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