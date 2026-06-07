北北基雷雨炸到晚上 梅雨炸彈深夜再襲南高屏

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今天對15縣市發布豪、大雨特報，（資料照）

台灣颱風論壇提醒，南部沿海縣市今夜起到明天早上，梅雨雨勢逐漸加大。（翻攝threads「台灣颱風論壇」）

上稿時間：17:18 更新時間：17:27

中央氣象署今天針對15縣市發布大雨特報，新北、宜蘭兩地升級豪雨特報，同時大雷雨轉移至中部4縣市。氣象粉專「台灣颱風論壇」也指出，今日午後雷陣雨將會「多點開花」，北北基的雷雨預計會一路持續到晚上；南部沿海的「梅雨體驗券」今夜起就會生效了。

氣象署在下午4點50分發布豪、大雨特報，新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南部、南投、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，影響時間預計至今天晚上。豪雨特報範圍：新北市、宜蘭縣山區；大雨特報範圍：台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣平地。

今天下午5時10分的雷達回波圖。（擷取自中央氣象署）

此外，氣象署在下午4點43分針對南投縣、雲林縣、臺中市、彰化縣4縣市發布大雷雨即時訊息，提醒當地民眾有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度，持續時間至17點43分止。

「台灣颱風論壇」則早在下午1時許發文提醒，全台各地的午後雷陣雨將會多點開花，現在出太陽不代表午後就沒事。粉專根據最新氣象資料研判，今日午後全台灣大概只有「西部沿海」有機會躲過雨勢。大台北與基隆地區的雷雨發展相當旺盛，且有機會一路下到入夜。

面對許多民眾看見未來幾天降雨預報圖呈現「大紅大紫」而感到恐慌，粉專直言，正盛的梅雨鋒面其實明天（8日）之後才會真正抵達，那些驚人的預估雨量都是幾天後的趨勢，「不要週末都還沒過就出來哎哎叫啦」。

粉專也幽默碎念，很多人愛看的手機內建天氣APP表現常常不準確，面對午後雷雨或梅雨的預報，有些APP的數據表現「一向是和大便一樣」，強調那並不是氣象署的專業預測，「可以不用把那個當寶啦。」

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