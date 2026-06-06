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    首頁 > 生活

    中捷藍線還差千億預算何時通車？捷工局：分段施工、高架段先通車

    2026/06/06 19:44 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷藍線拚分段施工、分段通車，目標2034年高架段先通車。（市府提供）

    中捷藍線拚分段施工、分段通車，目標2034年高架段先通車。（市府提供）

    台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程實質開工，卻驚爆藍線核定預算1615億已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，面臨新增預算變數，外界關切藍線要等到何時才能通車，台中市捷工局長蘇瑞文指出，目前採取分段施工、分段通車策略，正辦理主線工程高架段2個標案招標中，拚今年8月開工，高架段先施工，完成後由高架段先通車，目標仍訂在2034年通車。

    行政院2024年核定中捷藍線1615億預算，並訂自預算通過後10年通車，但相關時程一再延宕，現更驚傳預算不夠，須再增加千億才可能蓋完，外界關切已等了8年藍線都未見實質主線動工，預算還差千億，「藍線通車要等到天荒地老」。

    蘇瑞文指出，目前會朝分段施工、分段通車的策略辦理，主線土建標正進行高架段8個車站的2個標案招標中，其中第一標預計6月開，若順利，目標8月土建工程可動工，先完成高架段約10公里藍線軌道建設，屆時會先啟動藍線高架段8站台灣大道自臨港路到正英路段約10公里通車，目標2034年通車不變。

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