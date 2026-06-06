孫淑媚掀「帽子之亂」成大畢典現場答案出爐

成大畢業生戴帽亦有往後戴。（記者洪瑞琴攝）

藝人孫淑媚日前因將碩士帽戴成「貝雷帽」模樣，引發網友熱議。國立成功大學今天（6日）舉行畢業典禮，畢業生也有各式各樣的畢業帽戴法，有人端正戴在眉心上方，也有不少學生將帽子往後戴，甚至貼上喜愛的IP角色或個人創作，展現專屬的青春印記。

對於畢業帽戴法，成大校長沈孟儒表示「尊重學生」。他說，畢典上的撥穗其實就是一個重要的程序與象徵，代表人生邁入另一個新階段。畢典最重要的是讓學生感受到儀式感，藉由撥穗、戴上畢業帽等過程，認知自己已經完成一個學習階段，即將展開新的人生旅程，這也是學校對學生努力付出的肯定與尊重。

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出席畢典的台南一中校長廖財固也表示，大學畢業帽文化源自歐美傳統，但隨著時代變遷與學生自主意識抬頭，近年來畢業生更傾向透過服裝、帽飾或造型展現個人特色。有些學生因瀏海或造型需求選擇將帽子往後戴，也有人透過帽頂創作傳達對校園生活的回憶。只要不失莊重、不影響典禮進行，尊重學生的創意並無不可，畢竟畢典是屬於畢業生的重要時刻。

廖財固建議，兼顧傳統禮儀與個人風格，可以透過帽頂裝飾、髮型設計或學位服搭配等方式呈現特色，同時保留撥穗儀式所代表的正式意義與神聖感。

不少學生與家長多抱持開放態度。許姓畢業生表示，畢業帽戴法是個人自由，往後戴不代表不尊重典禮。另有學生認為，上台撥穗時保持正式即可，台下如何配戴畢業帽則屬個人選擇，不需要過度放大檢視。陳姓家長笑說，不少畢典最後也會安排全體拋帽分享喜悅，「都可以把帽子拋向天空了，怎麼戴法跟禮儀有何關係？」

成大畢業生戴帽展現個人風格。（記者洪瑞琴攝）

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