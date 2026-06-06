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    首頁 > 生活

    北市青年志工招募開跑 15至45歲可報名、服務滿3小時有補助

    2026/06/06 14:11 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市青年局115年度青年志工招募即日起開放報名，圖為去年青年志工成立大會花絮。（台北市青年局提供）

    台北市青年局115年度青年志工招募即日起開放報名，圖為去年青年志工成立大會花絮。（台北市青年局提供）

    台北市青年局115年度青年志工招募即日起開放報名，至7月20日下午6時止，邀請15至45歲設籍、就學或就業於北市的青年朋友加入志工行列。青年局將透過系統化培訓與多元服務實踐，讓青年在服務他人的過程中培養溝通協調、團隊合作與社會觀察等關鍵能力。青年局長周羿希表示，志願服務是青年接觸社會議題、培養公共參與精神的重要起點。

    周羿希說，許多青年對社會議題抱持高度關注，也希望透過實際行動貢獻所長，但受限於經驗不足或缺乏參與資訊，往往難以踏出第一步。因此青年局透過前期訓練、志願服務活動參與，引導青年逐步認識志願服務的價值與意義，讓每位有熱忱的青年都能安心加入，累積服務能量。

    青年局表示，115年度青年志工招募報名成功者，將由青年局逐步引導完成線上志工基礎訓練、參與志願服務主題活動，並完成實體特殊訓練。正式成為青年局志工後，將有機會支援青年局場館服務、行政協助及各項主題志願服務活動，逐步累積志工服務時數認證，另外每連續服務滿3小時以上，也可申請交通及誤餐費補助，讓青年能夠安心投入服務。

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