體驗客家文化拿好禮 「2026高雄乘風而騎」推三民區單車遊

三民區單車遊，帶領民眾沿著愛河河岸舒適騎乘。（觀光局提供）

「2026高雄乘風而騎」首場「觀音湖生態單車遊」獲得熱烈迴響後，高市觀光局接續於6月13日推出第二場「三民城市客家文化單車遊」，可體驗客家文化還能拿好禮。

高雄市觀光局長高閔琳表示，三民區單車遊結合客家元素，選定融合綠意與文化的盤花公園為主場，帶領民眾沿著愛河河岸舒適騎乘，沿途不僅能欣賞中都濕地公園的自然生態，更能走訪綠園道上的歷史建築三塊厝車站、及新舊交織的城市轉運—高雄車站，最後到新客家文化園區探索客庄故事，深度體驗三民區城市發展與客家文化脈絡。

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除了單車遊程，主會場盤花公園同步規劃多元的客家文化體驗活動，包括彩繪紙傘、客家花布香包袋DIY，及傳統紅粄為原型製作成的輕黏土磁鐵。

此外，現場將邀請社區媽媽帶來傳統「搗粢粑」與「客家擂茶」的飲食文化分享，讓民眾透過舌尖品嚐道地美食。現場也集結20攤的特色美食、風格品牌等市集攤位，並安排街頭藝人與客語歌手接力演出，打造結合低碳旅遊、音樂與美食的單車嘉年華。

觀光局指出，完騎還可獲得限定紀念品「旅行收納袋六件組」、「百變運動頭巾」、結合三民區在地店家綠州堡的「疼某餅」及50元美食補給市集券1張，名額有限，歡迎民眾把握機會報名。

走訪綠園道上的歷史建築三塊厝車站。（觀光局提供）

三民場活動選定盤花公園為主場。（圖片由「阿捷的打飯班」提供）

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