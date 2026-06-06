總統教育獎60人出爐！聽損生錄取紐約大學、泰雅青年守護族語

台大政治系的洪嘉璐不受限於天生聽力缺損，努力追夢，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

教育部今（6）日公布2026年總統教育獎獲獎名單，從全國352位受推薦學生中遴選出60位獲獎學生，涵蓋國小、國中、高中及大專組。有人克服聽力障礙錄取美國紐約大學，有人在家庭變故中堅持傳承原住民族文化，也有人帶著癌症病史持續用畫筆追夢，在逆境中展現堅韌生命力。

教育部國教署組長詹雅惠表示，總統教育獎旨在表揚面對逆境仍積極向上的學生典範，獲獎學生均歷經地方推薦、初審、複審及實地訪查等程序脫穎而出，預定7月3日由總統賴清德頒獎。

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就讀台灣大學政治系的洪嘉璐，天生聽力缺損，必須依靠電子耳感知聲音，但從未因此放棄學習與夢想，她曾擔任國際學生接待志工，也在台北市政府青年局擔任國際實習生，與來自哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學及日本早稻田大學學生共同完成全英文政策提案。今年她不僅通過教育部公費留學考試，也錄取紐約大學國際關係碩士班，希望未來投入聽障英語教育與國際交流工作。

來自宜蘭南澳泰雅族部落、就讀羅東高商的林瀚，則在父親病危、母親罹癌、父母離異及父親過世等人生打擊中成長。為照顧罹患罕見疾病的外婆，兼顧課業與照護工作，仍努力投入族語學習與文化傳承，不僅取得泰雅語優級認證，也成為全國最年輕的優級認證通過者，並於全國語文競賽屢獲特優。

就讀彰化高中的黃定理，小時候因注意力不足過動症（ADHD）及閱讀困難，曾連注音符號都難以辨識，國語考試甚至拿過0分。後來透過樂高機器人與程式設計找到學習興趣，逐步建立自信，並代表台灣參與國際機器人競賽。他表示，機器人競賽讓自己明白，即使起步較慢，只要願意持續修正與努力，也能找到屬於自己的舞台。

彰化花壇國中的李佩樺，5歲時罹患癌症，長期接受化療。她在病房裡持續完成學業，並透過繪畫陪伴自己走過低潮。自2019年起，她已連續7年捐款社福機構，由受助者成為助人者，2025年更獲台灣癌症基金會頒發「十大抗癌鬥士」肯定。

此外，台中惠明盲校學生張宏恩在母親過世及視力退化的雙重打擊下，透過文學創作與田徑運動重新找回人生方向；宜蘭蘇澳國中的陳聖賢則在低收入家庭環境中，一邊打工分擔家計、一邊投入鏈球訓練，不僅奪下全國第一，更打破多項紀錄。

羅東高商的林瀚不被人生逆境打倒，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

彰化高中的黃定理突破注意力不足過動症（ADHD）限制，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

彰化花壇國中的李佩樺，5歲時罹患癌症，長期接受化療，成為抗癌勇者，獲總統教育獎肯定。（圖由教育部提供）

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