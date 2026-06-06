澎科大獨木舟成年禮登場 75師生划9公里到西衛淨灘

國立澎湖海洋科技大學海洋休閒遊憩系，一年一度獨木舟成年禮由觀音亭出發。（澎科大提供）

雖然梅雨季降臨，但在澎湖湛藍海域陣雨見證下，第20屆國立澎湖科技大學海洋遊憩系一年一度的「獨木舟成年禮」正式展開。今年活動由寶雅企業與澎湖科大海洋遊憩系共同主辦，並由亞果遊艇港協辦，透過產學合作，打造結合教育、實務與海洋保育的特色課程。

此次活動自觀音亭出發，合計75名師生參與此次活動，學生們駕駛獨木舟划行，沿途經過重光媽祖銅像，最終抵達平時較難抵達的高落差西衛西北海岸進行淨灘行動，全程來回共計9公里。整段航程不僅是體能與技巧的考驗，更象徵著學生從學習者邁向實踐者的重要里程碑。

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活動結合不同年級的課程設計：1年級學生透過「獨木舟實務課程」，實際進行長距離划行訓練，強化耐力、方向控制與越浪能力，在真實海況中累積經驗；2年級學生則運用「水域活動理論與實務」所學，負責整體活動規劃、流程控管與現場執行，培養活動設計與風險管理能力。以跨年級協作模式，不僅讓學生從課堂走向真實海域，更建立完整的專業能力鏈結。從操作技能到活動企劃，從個人挑戰到團隊合作，在過程中逐步累積未來進入海洋產業的核心能力。

活動最終的淨灘行動，讓學生將專業學習轉化為具體的社會回饋，刻意選擇學校所在西衛，並挑選地形落差大，機械動力船隻不易進入海岸線，以人力進行搬運。此次淨灘都是工地廢棄物居多，尤其是破碎酒瓶居多，如不仔細清除，會對潮間帶活動民眾造成安全威脅。

澎科大學子在西衛淨灘，發現都是工地廢棄物玻璃瓶碎片。（澎科大提供）

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