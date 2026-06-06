不只修機車更修人生 台南「社區師傅」助224名學生找回方向

機車行實作經驗翻轉國中生學習態度。（南市教育局提供）

為陪伴孩子探索興趣與發掘潛能堅定自信，在迷惘中重新找回自我認同，南市長期推動「社區師傅」計畫，透過學生輔導諮商中心專業輔導人員、學校輔導教師與在地友善店家攜手合作，為高關懷學生打造1對1的職場體驗與實作學習機會，目前已協助224名個案穩健回歸校園與建立生活節奏。

學生輔導諮商中心也分享1個故事案例「在機車行找回自己」，國中生「阿木」（化名）成長於不利處境的家庭，受到外界不良同儕影響，逐漸與學校生活脫節，但是專輔人員沒有放棄陪伴與傾聽，從晤談中瞭解阿木對機車維修的興趣，立即藉由「社區師傅」計畫，媒合阿木認識機車維修師傅，從練習拆卸零件與協助保養過程中，慢慢找到自信，甚至主動準時報到，翻轉過往被動消極的學習態度。

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機車行師傅也表示，在機車行裡沒有課本，與陪同前來的專輔人員互相合作，用最真實的生活教育，不斷提醒工作紀律與分享奮鬥歷程，讓阿木逐漸明白目標、責任與安全的重要。經過一學期的陪伴與引導，學校師長與法院保護官皆欣見他低頭專心修車的身影，也感受到那份不容易的改變。

為了開拓更多接住孩子的機會，南市已成功媒合超過100間在地友善店家參與社區師傅計畫，興趣試探範圍涵蓋汽車維修、餐飲服務、烘焙製作、美甲美髮、音樂教學及拳擊健身等領域。這些充滿人情味的社區店家，不僅傳授技術，也讓孩子有發光發亮的機會，讓他們重新找到學習動力，逐步走回校園。

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