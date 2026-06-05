雨神還沒走！下週一起滯留鋒面水氣豐沛 「紫爆」到週末

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週各地水氣豐沛！中央氣象署預報，明天雖然低壓逐漸遠離，但各地仍有局部短暫陣雨；下週一（8日）鋒面與西南季風開始襲來、隔天梅雨季第一道滯留鋒面報到，各地水氣極為豐沛，各地累積降雨量通紅、甚至達「紫爆」。

氣象署預報員林定宜表示，明天西半部山區仍要注意有局部較大雨勢，下週日則要注意台灣仍受到低壓帶影響，中南部還有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，而東半部位於低壓帶輻合區，加上地形效應，很容易有短延時大雨或豪雨發生。

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林定宜表示，下週一（8日）起，又有一道鋒面接近，加上西南風開始增強，中南部有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部則有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後有局部短暫雷陣雨，中南部及午後山區有局部大雨。

「下週二（9日）起，梅雨滯留鋒面加上西南風影響，一整週水氣極為豐沛，要注意大雨和豪雨」，林定宜表示，下週二到下週五（9日到12日）期間，西半部及東北部，以及東部、東南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發，其它地區有短暫陣雨或雷雨，且會持續到下個週末。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（6月6日~6月12日）期中起受滯留鋒面與西南季風影響，全台有雨，西半部有局部較大雨勢。

第二週（6月13日~6月19日）鋒面仍在台灣附近徘徊，但期中後太平洋高壓西伸，鋒面有北抬的趨勢，各地降雨趨緩。氣象署提醒，梅雨季期間，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨等較劇烈天氣現象，請隨時留意氣象署最新預報資訊。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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