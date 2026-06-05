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    首頁 > 生活

    知名仁武烤鴨漏開發票 遭國稅局祭出停業7天

    2026/06/05 11:32 記者葛祐豪／高雄報導
    仁武烤鴨是高雄知名的排隊美食。（圖擷自仁武烤鴨臉書）

    仁武烤鴨是高雄知名的排隊美食。（圖擷自仁武烤鴨臉書）

    有民眾昨（4）日前往知名的仁武烤鴨消費，卻發現大門深鎖，紅紙寫著「6月4日至11日特休8天」的公告。經查，仁武烤鴨是因涉嫌漏開發票，遭國稅局祭出停業7天處份。

    位於高雄市仁武區鳳仁路95-21號的仁武烤鴨，公司登記為「仁武特品烤鴨」，已有35年歷史，是高雄有名的排隊美食。尤其每到週休二日，排隊人潮從店門口的鳳仁路排到小巷內，隊伍長達百米。

    財政部高雄國稅局鳳山分局長趙淑惠指出，有消費者於去年9月28日、今年2月14日及4月3日，至仁武特品烤鴨消費，未取得發票，經鳳山分局啟動調查，仁武特品烤鴨承認漏開發票屬實，國稅局依加值型及非加值型營業稅法第52條規定，前2次依稅務違章減免處罰標準第23條規定，應處罰鍰在300元以下，計次免罰，第3次應予處罰及辦理停業處分。

    趙淑惠說，另依財政部各地區國稅局辦理營業人停止營業處分作業要點規定，核定該店家6月4日至6月10日止，共7天停止營業處分。

    國稅局也提醒營業人應誠實開立統一發票，以免受罰，若民眾發現店家未開立統一發票，可撥打檢舉專線07-746-6905或至檢舉逃漏稅信箱檢舉，國稅局會依法查證。

    網友紛紛表示「這種算是名店了，還敢逃稅也是活該」、「 這間很賺吧，早該筆筆開立發票」。

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