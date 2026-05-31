颱風薔蜜影響 基隆石垣島首航回程提早返台

基隆-石垣島定期航線28日首航，受颱風薔蜜影響，回程航班提早至日本時間31日上午11時開航，於台灣時間同日晚間近8時抵基隆港。圖為民眾於船舶大廳等待下船。（中央社）

基隆-石垣島定期航線28日首航，回程航班原定今晚從石垣島至基隆，受颱風薔蜜影響，提早至今天上午日本時間11時開航，於台灣時間晚間近8時抵基隆港。

航商華岡集團今天以文字訊息表示，受颱風薔蜜影響，為保障開航安全，原定日本時間31日晚間開航的石垣島往基隆航班，提前至今天上午11時許開航，並於台灣時間晚間8時前抵達基隆。但因郵輪作業，旅客最快於8時30分後才能下船與入關。

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華岡集團總經理洪郁航今天接受媒體訪問指出，根據預報，石垣島海域今天上午浪高未滿3公尺，船隻尚可平穩行駛，若依原定時間開航，浪高將達3至4公尺，加上颱風帶來的風雨，恐影響旅客搭乘安全性與舒適度，故決定提早開航。

華岡集團今天在八重山丸號渡輪上，也透過船上廣播宣布，無限供應飲水與麵包、三明治等簡易午、晚餐。

洪郁航說，今天石垣島至基隆船班搭乘人數為161人，比首航的200餘名旅客約少40人。除部分日本民眾僅購買單程票外，4名旅客申請取消。針對出發前申請取消旅客，將全額退還船票費用與稅金。若申請改期，則免收手續費。

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