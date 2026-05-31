高雄鳳山黃埔客站談「老屋」 建築師：這裡像是時光機

建築師施舜文帶領民眾開箱黃埔客站的老屋故事。（客委會提供）

鳳山「黃埔客站」舉辦黃埔客站的建築故事講座，吸引滿場民眾，建築師施舜文指出，黃埔客站這棟建物，其實就像是座「時光機」。

講座由高市客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會舉辦，邀請整建計劃建築師施舜文，親自帶領大家開箱黃埔客站的故事。

請繼續往下閱讀...

客委會主委楊瑞霞表示，鳳山區現為高雄客家人口最多的行政區，為了讓都會客家文化落地生根，選定黃埔新村的歷史建物打造「黃埔客站」，並特地邀請施舜文建築師導覽，讓民眾了解未來這裡不僅是推廣客家文化的重要基地，更是一個充滿人情味、讓市民朋友駐足交流的場域。

施舜文指出，黃埔客站這棟建物，其實就像是座「時光機」，從日治、國民政府時期，到今天在市府文化局「以住代護」計畫下轉型為「黃埔客站」，呈現三種截然不同的文化，都在這棟建築裡留下了無可取代的歷史印記。

因此在整體佈局上，除重新梳理原本像迷宮一樣的建築群，設計上也刻意保留修繕痕跡與生活紋理，並利用眷村時期增建建物圍塑出來的空間，打造客家傳統的「禾埕」與庭院，大幅提升了室內的採光與空間品質。

施舜文接著導引民眾從主屋、後院與教室間，再到前院禾程，自然感受到過往的生活氛圍，讓老建築自己說故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法