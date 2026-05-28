獲獎《臺灣漫遊錄》滿滿台中美食 文化局稱「美食之旅」持續規劃中

《臺灣漫遊錄》作家楊双子（圖）曾參與老派台中飲食餐桌對談。（中市府提供）

在台中出生的作家楊双子以著作《臺灣漫遊錄》獲得英國2026年國際布克獎（International Booker Prize），內容提到「麻薏湯」等12種台中古早味美食，民眾質疑，市長盧秀燕曾與民進黨議員江肇國激辯解讀感受，強調作品對風土民情、食物有很多深刻描繪，不過，市府至今仍未規劃「台中鐵道和美食之旅」，建議結合熱潮吸引觀光市場。

台中市文化局表示，針對民眾關注台中美食宣傳，多年來持續結合文學、歷史與在地餐桌舉辦活動，2024年台中文學季「書香開動」系列即邀請《臺灣漫遊錄》作者楊双子，與作家毛奇辦理「老派台中飲食記憶」餐桌對談，另也結合東勢客家美食舉辦走讀，相關「美食之旅」計畫持續規劃進行。

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《臺灣漫遊錄》內容敘述1938年間，日本作家青山千鶴子與台灣通譯王千鶴在台旅行故事，提及台中特產麻薏湯、菜尾湯、米篩目（米苔目）、兜麵及冬瓜茶等美食，其中鹹蛋糕相傳起源為台中豐原「雪花齋」，蜜豆冰為台中辛發亭原創冰品。

民眾Amy說，如果她是台中市長，馬上會根據《臺灣漫遊錄》設計系列台中鐵道和美食之旅，對此，文化局強調，結合文學、歷史與在地餐桌辦理多元活動，已梳理扎根多年，曾邀請作家李昂、劉克襄提出「記憶料理菜單」，台中市美術館規劃「Open Space－遊走城市的藝術計畫」，也讓民眾從建築及城市發展了解台中。

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