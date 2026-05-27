為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾文水庫蓄水率又剩1成 蓄水量僅莫拉克後同期平均32％

    2026/05/27 22:33 記者吳俊鋒／台南報導
    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率又面臨「1成保衛戰」。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率又面臨「1成保衛戰」。（記者吳俊鋒攝）

    因上游降雨偏少，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率持續下探，再度面臨1成保衛戰，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量已低於6千萬，僅約「莫拉克」風災後同期平均的32%左右，水情令人關注。

    一期稻作的供灌預計本月底結束，曾文水庫目前每天下午4點至晚間10點持續放水，引流至烏山頭水庫蓄存，以因應各標的用水需求。

    水利署南區水資源分署初步規劃，曾文水庫放水至烏山頭水庫蓄存的階段性作業，從本月20日起，將至明天為止，後續視實際水情狀況，全力調控。

    南水分署預計放水量約1千萬立方米，結束後，曾文水庫蓄水率約為10%；目前連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量，不到莫拉克風災之後同期平均近1.86億方米的3分之1。

    截至今天晚上10點，曾文水庫的水位標高為193.88公尺，蓄水率10.38%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量5935萬立方米。

    供應民生用水的南化水庫，水位標高為163.24公尺，有效蓄水量2108萬立方米，蓄水率25.77%；南水分署表示，目前台南地區水情正常，仍籲請民眾持續節約用水。

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率持續下探。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率持續下探。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播