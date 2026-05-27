把握週四好天氣！週五全台雨綿綿 山區防雨彈襲擊

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

明天（28日）週四又是「烤番薯」一天！中央氣象署預報，明天高溫炎熱，部分地區局部37度高溫，其他平地幾乎也可能有36度，但午後降雨範圍擴大，明天晚上到週五受鋒面影響，各地有機會降雨，尤其北部、宜蘭及午後中南部山區有局部大雨發生；另，薔蜜颱風今天早上生成，預估週六會增強成中颱，下週一前後最接近台灣，到時候部分沿海地區有長浪、迎風面降雨。

薔蜜預估週六增強成中颱

明天白天還是高溫炎熱！氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天天氣與今天（27日）類似，高溫炎熱，但午後降雨範圍擴大，宜蘭、花蓮地區及中部以北山區有午後雷陣雨，明天晚上鋒面接近、週五鋒面影響下，各地天氣變得不穩定，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別是北部、宜蘭地區及午後山區有局部大雨發生。

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週六午後中南部山區大雨

曾昭誠說，由於鋒面受到颱風影響，不會維持太久，因此週六、下週日鋒面消散，僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中週六午後中南部山區有局部大雨發生機率。

曾昭誠指出，下週一、二受到颱風外圍雲系影響，迎風面北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。薔蜜颱風預計下週二慢慢遠離台灣，因此下週三只剩花東地區有局部短暫陣雨，其他地區回到多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠說，明天大台北、南部內陸、花東縱谷局部37度左右高溫，其他平地大多也有機會出現接近36度高溫，早晚各地25至28度；週五鋒面影響，各地雲量增多，一直到下週二前受颱風外圍雲系影響下，各地白天溫度略降至29至33度，各地早晚23至27度，到下週三各地溫度會略為上升，但不會像這幾天這麼熱。

薔蜜颱風下週一最接近台灣

至於薔蜜颱風動態，曾昭誠說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，在今天早上8點發展成薔蜜颱風，未來將持續朝向琉球群島附近海面前進，預估下週二轉向往東北方海面前進，預計週六有機會增強為中颱。

曾昭誠續指，預估薔蜜颱風會在下週一前後最接近台灣，因此下週日起，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，下週一起馬祖也有長浪發生的機會；下週一、二受到颱風外圍雲系影響，迎風面也會有降雨。

曾昭誠提醒，今明2天由於金馬地區離鋒面較近，因此容易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

薔蜜颱風預估路徑圖。（圖由氣象署提供）

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