旅行團13人疑食物中毒 疫調揪2團員台南用餐前已出現不適

南市衛生局針對疑似食物中毒事件前往酒店採樣暨環境稽查。（台南市政府提供）

北部旅行團13人疑似食物中毒，第一時間質疑是入住酒店晚餐導致；但經疫調發現，其中2人在未用晚餐前就已出現腸胃不適症狀，衛生局針對食餘檢體進行抽驗，共計12件，待檢驗結果釐清食品中毒之因果關係。

疫調公布，該旅行團88人於24至26日前往台東、台南旅遊，25日午餐食用台東當地提供之便當，餐點於當日上午6時10分取餐後，以保溫袋保存，包括雞腿便當60個、排骨便當34個及素食便當4個，並於中午食用；同日晚間則至台南台糖長榮酒店「吃遍天下自助餐廳」用餐。25日中午12時起至26日上午7時止，陸續有人出現腹脹、胃痛、嘔吐及腹瀉等症狀。5月26日上午8時55分，共13人因嘔吐、腹瀉等不適症狀前往醫院就醫並通報疑似食品中毒案件，並已留存人體檢體3套送驗。

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疫調資料顯示，13名就醫團員，有2名於25日前往台南台糖長榮酒店用餐前，即已出現腸胃不適症狀，其中1名於25日12時即出現腸胃不適及脹氣情形，另1名於25日17時出現腸胃不適症狀。另25日19時同時段於該餐廳用餐之總人數為205人，除上述13名發病個案外，目前尚未接獲其他同餐民眾有身體不適情形。

南市衛生局長李翠鳳指出，衛生局接獲醫院通報後，立即於當日（26日）下午前往現場進行作業環境稽查。查核發現現場環境缺失，包括冷凍冰箱結霜及冷凍庫溫度紀錄未達攝氏負18度以下等情形，已責請業者限期改善，屆期將再行複查，倘複查不合格，將依法處辦。另同步針對食餘檢體進行抽驗，共計12件，待檢驗結果釐清食品中毒之因果關係。

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