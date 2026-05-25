潮州「牛大福」爆辭退72歲失智員工 深夜發聲明了！

潮州牛肉名店爆出辭退72歲失智員工。（民眾提供）

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潮州牛肉名店傳失智老員工「被離職」 家屬控訴不公

屏東潮州牛肉名店「牛大福」傳出在72歲羅姓女員工失智後，於晚間至其家中將其辭退，引發家屬不滿，認為該公司是趁員工失智後才簽字，未重視羅婦在該店付出36年的青春，引來網路關注，該店今天清晨在臉書發出聲明，強調並無與羅婦借貸事實，並正了解後續是否能透過安養信託等方式，協助同仁獲得更妥善的照顧與保障。

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潮州牛大福今天清晨在網路po文，指近日關於資深同仁退休權益與後續安養安排一事，引起外界討論。公司理解家屬對母親退休後生活、照護與權益保障的擔心，也明白在資訊尚未完整同步時，容易產生焦慮與疑慮。

牛大福強調，這位資深同仁長年與公司一起打拚，公司一直非常珍惜，也十分重視她的身體狀況、退休權益與後續安養安排。

至於退休權益部分，該公司指出，平日均依規定辦理新制退休金提繳，但本案因同仁服務年資較長，涉及舊制退休金結算及相關程序，為確保計算方式與後續辦理均符合法規，並保障同仁權益，公司負責人日前已主動向勞工主管機關及相關專業單位諮詢，確認退休金計算、給付程序，並了解後續是否能透過安養信託等方式，協助同仁獲得更妥善的照顧與保障。

牛大福強調，本案涉及同仁個人資料、勞動權益、退休金計算、健康狀況與家庭照護安排，公司不便在公開平台揭露個案細節。公司在此也說明，我們會秉持負責任的態度，依法、依情、依理妥善處理。

牛大福並強調，近日部分貼文中提及「同仁曾借貸款項予公司負責人」等內容，公司在此鄭重澄清，該說法並非事實，亦未經查證。此類不實資訊已對公司及相關人員名譽造成影響，懇請外界勿再轉傳、引用或擴散未經確認之內容，公司將持續以理性方式溝通處理，同時也會保留依法維護權益之權利。

牛大福指出，公司將由專責窗口主動與家屬聯繫，後續也會持續說明處理進度與相關安排。我們誠摯希望能透過直接溝通，把疑慮釐清，讓事情回到理性、妥善的處理方式，也讓同仁獲得應有的保障與照顧。

同時也懇請外界在事實尚未完整釐清前，避免轉傳或引用未經確認的內容，以免造成當事人、家屬及相關人員二次傷害。謝謝大家的關心。

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