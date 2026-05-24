為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百年老店丸竹化粧品6月底吹熄燈號 網嘆：神級香粉成時代眼淚

    2026/05/24 16:45 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

    新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

    新竹市百年老字號的丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號！這家陪伴新竹及清交大學生的老字號「丸竹化粧品」，是許多女生的青春歲月，其中最特別的傳統香粉和艾草香皂，更是熱銷及受歡迎的產品。很多網友得知此事，都感嘆神級香粉不在，又是一時代的眼淚。更有網友揪團要在歇業前衝一波買來囤用。

    近日在新竹各大網路社群平台都發文提到，丸竹化妝品即將於6月底歇業，這家創立超過百年的新竹在地老店，成立於1925年（日治時期大正14年）過去以細緻的粉質與淡雅香氣打響名號，主打「無鉛配方」的傳統香粉與艾草皂更是熱銷多年的招牌，是許多女性化妝的必備聖品，全盛時期甚至還曾外銷海外，堪稱新竹「香粉」產業的重要代表。

    但隨著時代變遷、外國美妝品牌進駐，昔日繁華的香粉產業逐漸沒落，最終僅剩「丸竹」獨自苦撐，成為新竹最後1家仍販售自製白粉的化妝品店。其實丸竹要停業並非第1次，過去也曾傳出差點停業，後來搭上網路浪潮，在PTT、Dcard等論壇上被網友極力推崇，憑藉著「超高CP值、天然成份」的優勢在網路暴紅，也吸引清交大的女學生及網友前往朝聖購買，讓百年老店再掀熱潮。

    如今丸竹化粧品傳出即將在6月底歇業，不少死忠粉絲也湧入留言區含淚告別，網友感嘆新竹又一個時代的眼淚要消失、「太可惜了，真的很好用」、「雖然很捨不得，但希望老闆娘好好享受退休生活、平安健康」，網友也對老品牌多年的堅持給予肯定。

    新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號，網嘆：神級香粉成時代的眼淚。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

    新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號，網嘆：神級香粉成時代的眼淚。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

    新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號，網嘆：神級香粉成時代的眼淚。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

    新竹市百年老店-丸竹化粧品驚傳6月底吹熄燈號，網嘆：神級香粉成時代的眼淚。（圖擷取自社群新竹大小事貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播