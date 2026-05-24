紫爆高溫範圍再擴！明起恐更熱 專家示警：2地恐連3天38度

今台北盆地、中南部近山區高溫炎熱，出現大範圍紫爆。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

受高壓影響，各地連日高溫炎熱，今（24日）台南玉井出現39.4度高溫，11縣市亮高溫燈號；天氣粉專示警，這兩天還不是最熱的時候，明起至週三（25-27日）才是真正的高溫高峰。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天紫色酷熱範圍比昨天又更加擴大，不過這兩天還不是最熱的時候，真正的高溫高峰將落在週一至週三，其中大台北都會區、中南部內陸地區，有機會連續3天挑戰37-38度高溫。

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「颱風論壇」提醒，這波持續型酷熱天氣，白天曝曬感非常強烈，民眾務必做好防曬、多補充水分，並留意熱傷害發生。

根據中央氣象署的觀測顯示，截至今下午2點30分，全台最高溫出現在台南玉井的39.4度，台南北寮38.7度高溫、屏東三地門38.3度，高雄也有37度以上的高溫。

氣象署在高溫資訊增至11縣市，其中台南市亮最高的紅色燈號，氣溫達38度以上且持續3日以上；彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣亮橙色燈號，基隆市、台北市、新北市、嘉義縣、花蓮縣黃色燈號。

氣象署提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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