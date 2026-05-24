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    首頁 > 生活

    高捷岡山路竹延伸線最大挑戰 2000mm自來水幹管7月底遷改

    2026/05/24 14:13 記者王榮祥／高雄報導
    高捷岡山路竹延伸線的台水2000mm自來水幹管，預計 7月底完成遷改。（捷運局提供）

    高捷岡山路竹延伸線的台水2000mm自來水幹管，預計 7月底完成遷改。（捷運局提供）

    高雄捷運岡山路竹延伸線2A階段工程最重大挑戰可望解除!捷運局今表示，台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水大型老舊幹管，預在今年7月底完成最後階段切換作業。

    捷運局說明，捷運岡山路竹延伸線分兩階段推動，共計建置RK1到RK8等8座高架捷運車站，第1階段路線自紅線R24車站往北至RK1車站，已於2024年6月通車營運；第2階段細分為2A、2B階段，其中2A階段（RK2至RK6站）已於2023年初開工，今年5月20日進度已達33.59%。

    捷運局指出，目前全力推進岡山路竹延伸線第2A階段，最重大的挑戰為台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水大型老舊幹管，考量幹管遷改作業與捷運工程間施工界面，與台水公司達成共識採「委託代辦、同步建設」模式，將管線遷改視為捷運主體工程的前置工程。

    目前預計今年7月底後，可完成最後階段切換作業，移除大型阻礙管線，以確保捷運主體工程能大幅開展。

    捷運局表示，工程沿線既有管線錯綜複雜且建置年代久遠，為強化公共工程施工效率、捷運通車後市容景觀美化，及避免路面重複挖掘施工作業，在長約8公里的台1線捷運施工廊帶中，主動整合及協調台電、瓦斯等民生管線，配合捷運進度同步進行遷改、更新與下地作業。

    藉由捷運工程施工，同步汰換已屆年限的老舊幹管，不僅能根除漏水風險、保障供水之穩定，關鍵之地下幹管完成遷改作業，更象徵捷運工程進入全面推進期；隨著地底障礙掃除，施工團隊將以高效率穩健銜接施作高架橋墩柱、橋面板、車站結構及軌道鋪設等後續工序。

    高捷岡山路竹延伸線2A階段（RK2至RK6站）已於2023年初開工，今年5月20日進度已達33.59%。（捷運局提供）

    高捷岡山路竹延伸線2A階段（RK2至RK6站）已於2023年初開工，今年5月20日進度已達33.59%。（捷運局提供）

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