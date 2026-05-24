雲林第2座大型運動館啟用 虎尾全民運動館免費時段及適用對象看這裡

場館內除有健身中心，還有飛輪、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室。（記者李文德攝）

花費將近4年，虎尾鎮公所將原鎮立網球場拆建「虎尾鎮立全民運動館」，今（24）日正式宣布開幕，象徵鎮內運動展開新里程碑。公所表示，開幕首週運動館祭出月、季票卡、課程優惠，此外啟用後還有公益回饋時段，盼成為健康城市及全民運動的重要據點。

虎尾鎮立全民運動館緊鄰雲林地檢署，由中央補助1億，縣府補助5千萬，公所自籌4千萬興建，規劃地上3樓建築物，占地近800坪，設有體適能中心、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室、更有女性健身區，將是繼斗六國民運動中心後，縣內第二座官方大型運動場館。

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今啟用典禮，運動部設施規劃司長蔡文娟、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、鎮長林嘉弘、負責場館營運的舞動陽光股份有限公司董事長杜正忠出席剪綵。

林嘉弘表示，虎尾長期缺乏大型運動場館，如今全民運動館啟用，有助於提升當地運動品質，日前的6天試營運吸引逾3.5萬人次造訪，顯見民眾運動空間需求殷切。

林嘉弘表示，營運團隊更是開放公益時段，65歲以上長者、55歲以上原住民或低收入戶可憑證，平日8至10時、14至16時，假日8至10時可免費進入健身房及球場，更將推動免費公益課程及各里免費週等措施。

杜正忠表示，此為公司營運第34處據點，試營運觀察來看，每天17至21時為人潮高峰時段，開幕前一週祭出月季票卡8折、課程85折優惠，未來初期體育推廣活動吸引更多民眾前來運動，長期計劃希望能培養民眾運動習慣，進而愛上運動。

張麗善說，期待虎尾全民運動館帶給鄉親，有更多室內運動的場域，幫助身心都能夠健康，希望大家多多使用。

蔡文娟表示，此場館為三方共同合作催生而成，運動部希望可以將「全民運動」理念扎根，期盼大眾能夠持續來場館運動，享受健康。

場館內除有健身中心，還有飛輪、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室。（記者李文德攝）

耗時約四年，虎尾全民運動館24日正式開幕啟用。（記者李文德攝）

場館內除有健身中心，還有飛輪、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室。（記者李文德攝）

場館內除有健身中心，還有飛輪、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室。（記者李文德攝）

耗時約四年，虎尾全民運動館24日正式開幕啟用。（記者李文德攝）

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