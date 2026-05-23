週日高溫飆37度！紫外線破表注意防曬

週日各地為晴到多雲，大台北等地高溫可達37度。（記者方賓照攝）

週日（24日）各地晴到多雲，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率。

中央氣象署預報，週日太平洋高壓偏強，台灣各地晴到多雲，天氣穩定，午後僅東北部地區及東部山區有零星短暫雷陣雨。

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氣溫方面，持續高溫炎熱，白天高溫普遍在31至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率，台東有焚風發生的機率。

離島天氣：澎湖晴時多雲，26至30度；金門晴時多雲，25至29度；馬祖多雲短暫陣雨，24至28度。

至於未來幾天的天氣，天氣風險公司指出，一直到下週四（28日）這段期間台灣的天氣卻是整體較為穩定，預報資料看起來都沒有明顯的降雨訊號，各地普遍為多雲到晴的天氣，即使午後山區有零星降雨的機會雨量應該也是相當有限。

紫外線指數方面，各地指數都偏高，台東縣高達「危險級」，其他縣市「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，持續高溫炎熱，白天高溫普遍在31至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，各地指數都偏高，臺東縣高達「危險級」，其他縣市「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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